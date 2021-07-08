الذهب يصعد مع نزول الدولار وعوائد السندات

المصدر: لندن - رويترز

قلبت أسعار الذهب مسارها لتحقق مكاسب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ومواصلة عوائد السندات مسارها الهبوطي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1811.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1814.70 دولاراً.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك «النظرة العامة للذهب صعودية... العقبة الوحيدة في السوق التي تقوض زيادة الذهب وتعيده للهبوط هي الدولار. مع ضعف الدولار إلى حد ما، عاد المعدن للارتفاع مرة أخرى».

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى 0.1 %. ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر.

واستقرت الفضة عند 26.12 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9 % إلى 1075.30 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.8 % إلى 2827.80 دولاراً.

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