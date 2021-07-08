تراجع أسعار الغذاء العالمية للمرة الأولى في عام

المصدر: عواصم - الوكالات

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت للمرة الأولى في عام، ما يشير إلى هدوء الضغوط التضخمية.

وتراجع مؤشر الأمم المتحدة لتكاليف الغذاء 2.5 % في يونيو، من أعلى مستوياته في 9 سنوات ومسجلاً أول انخفاض شهري منذ مايو 2020 وذلك مع انخفاض أسعار الزيوت النباتية والحبوب خلال الشهر الماضي، مما عوض الارتفاع في أسعار اللحوم والسكر.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أسعار الأغذية العالمية لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً، وأعلى بحوالي 34 % عن مستوى نفس الفترة من العام الماضي.

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