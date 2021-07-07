ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في أمريكا إلى مستوى قياسي

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي إلى مستوى قياسي جديد، بما يؤكد الصعوبات التي تواجهها الشركات في شغل الوظائف الشاغرة لديها، ويعكس الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف المتاحة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والفندقة.

وارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي إلى 9.21 ملايين وظيفة مقابل 9.19 ملايين وظيفة خلال أبريل الماضي، بحسب تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الأربعاء.

في الوقت نفسه أدى توافر اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد إلى جانب إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع، إلى حدوث انتكاسة في النشاط الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، لكن طلب المستهلكين فاق إلى حد كبير قدرة الشركات على التوظيف. في الوقت نفسه فإن الكثير من الشركات بدأت ترفع الأجور وتقدم الحوافز لجذب الموظفين الذين تحتاج إليهم بشدة.

وتراجع عدد الموظفين الذين تركوا وظائفهم طواعية إلى 3.6 ملايين شخص خلال مايو الماضي، وتراجعت نسبة ترك الوظائف إلى 2.5%. وتراجع معدل ترك الوظائف في كل الصناعات رغم ارتفاعه بنسبة طفيفة في المطاعم والفنادق.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن هذه البيانات تشير إلى تزايد أعداد الأمريكيين الذين تركوا وظائفهم للبحث عن فرص عمل جديدة أفضل في ظل توافر المزيد من الوظائف في سوق العمل. ومع السعي وراء وظائف ذات مرونة أكبر بالنسبة لساعات العمل وزيادة الدخل أو القدرة على العمل عن بُعد، تشير الأرقام إلى تزايد ثقة الأمريكيين في إمكانية العثور على وظائف جديدة.

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