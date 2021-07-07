إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لهبوط إنتاج النفط الأمريكي 2021

المصدر: نيويورك - رويترز

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 210 آلاف برميل يومياً في 2021 إلى 11.10 مليون برميل يومياً، وهو انخفاض أصغر من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 230 ألف برميل يومياً.

وقالت الوكالة الحكومية في توقّعاتها الشهرية إن إنتاج النفط العالمي في الأشهر المقبلة، خصوصاً من أعضاء مجموعة «أوبك+»، من المتوقع أن يزيد بمعدل أعلى من الاستهلاك العالمي للخام.

وأضافت أنها تتوقع أن إنتاج النفط الأمريكي في 2022 سيبلغ في المتوسط 11.85 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من تقديراتها السابقة البالغة 11.10 مليون برميل يومياً.

وأوضحت أنها تتوقع أن يرتفع استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى في الولايات المتحدة بمقدار 1.52 مليون برميل يومياً إلى 19.64 مليون برميل يومياً في 2021، مقارنة مع تقديراتها السابقة لزيادة قدرها 1.49 مليون برميل يومياً.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يزيد الاستهلاك بمقدار 1.04 مليون برميل يومياً إلى 20.68 مليون برميل يومياً في 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز