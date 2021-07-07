اليورو قرب قاع 3 أشهر بعد بيانات ألمانية

المصدر: لندن - رويترز

جرى تداول اليورو قرب أقل مستوى في 3 أشهر مقابل الدولار اليوم الأربعاء، بعدما أثارت بيانات ألمانية شكوكاً حيال قوة التعافي الاقتصادي، بينما تترقب العملة الأمريكية محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1820 دولار بعدما لامست أقل مستوى في 3 أشهر عند 1.1806 دولار أمس الثلاثاء. ومقابل العملة اليابانية، نزلت إلى 120.81 يناً لتقترب من أقل مستوى في شهرين عند 130.05 يناً الذي سجلته في 21 يونيو.

وتراجعت معنويات المستثمرين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعاً حاداً في يوليو، لكنها تظل عند مستوى مرتفع جداً، بحسب بيانات معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الطلبيات على السلع الألمانية الصنع سجلت أكبر هبوط في مايو منذ بداية إجراءات الإغلاق في 2020 نتيجة ضعف الطلب من دول خارج منطقة اليورو.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.15 % إلى 0.7502 دولار، ليتماسك بعد مكاسب أمس عقب تبني بنك الاحتياطي الأسترالي الخطوة الأولي نحو تقليص التحفيز.

واستقرت العملة اليابانية عند 110.66 ينات مقابل الدولار، محافظة على مكاسبها بعدما بلغت أقل مستوى في 15 شهراً عند 111.64 يناً في الأسبوع الماضي.

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