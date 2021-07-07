شراكة بين «مبادلة» و«بروكور تكنولوجيز»

المصدر: دبي- سيد صالح

أبرمت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» اتفاقية شراكة مع «بروكور تكنولوجيز» الأمريكية الرائدة عالمياً في تصميم برمجيات لإدارة المشاريع الإنشائية من خلال تقنية الحوسبة السحابية.

وبحسب بيان أصدرته «بروكور تكنولوجيز»، تهدف الشراكة إلى دعم عملية توسعها في المنطقة وتعزيز الفرص المتاحة أمامها لتحسين الأداء وضمان سلامة العمال في قطاع الإنشاءات بالمنطقة من خلال البرمجيات التي تطورها.

وتدير «بروكور تكنولوجيز» ما يزيد على مليون مشروع إنشائي لصالح أكثر من 10.000 عميل في أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن «مبادلة» تمتلك أسهماً في «بروكور تكنولوجيز».

وقال إبراهيم عجمي، رئيس «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة» لدى «مبادلة»: «بات قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط مهيأ للتغيير، ذلك أنه لا يزال غير مرقمن بعد إلى حد كبير. وتُعد منصة «بروكور» من الأطراف التي غيرت قواعد اللعبة، وإنه لأمر رائع أن ندعمهم في مهمتهم الهادفة لربط كل من يعمل في القطاع بمنصة واحدة عالمية، وجلب كفاءات هائلة لصناعة الإنشاءات في المنطقة».

وقال تووي كورتمانش، مؤسس «بروكور تكنولوجيز»، ورئيسها التنفيذي: «تبني «بروكور» البرمجيات للأشخاص الذين يبنون العالم، ونشعر بالسعادة لبدء مرحلتنا المقبلة من النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع «مبادلة»».

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