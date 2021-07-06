الحكم على المعارض البيلاروسي باباريكو بالسجن 14 عاماً

المصدر: ا ف ب

حكم على المعارض البيلاروسي فيكتور باباريكو الذي كان يعتزم الترشح ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو في الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020 غير أنه أوقف قبل بضعة أسابيع، بالسجن 14 عاما بتهمة الفساد، في "عقوبة غير منطقية" برأي المعارضة.

وكان المعارض والمصرفي السابق البالغ 57 عاما يُعتبر عند توقيفه الخصم الأكثر جدية للوكاشنكو في الانتخابات الرئاسية.

وكتب مؤيدو باباريكو في صفحته على تويتر أن المعارض سيقضي عقوبته في "معتقل يخضع لرقابة أمنية مشددة".

وعلقت المعارضة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا على تطبيق تلغرام "إنها عقوبة غير منطقية تستهدف شخصا قرر خوض السياسة وأصبح أحد القادة الذين أيقظوا البلد من سبات طويل".

وأدين باباريكو بتلقي رشاوى "بكمية ضخمة" وبتبييض أموال، على ما أوضحت منظمة "فياسنا" غير الحكومية البيلاروسية مؤكدة الحكم.

وصدر الحكم عن المحكمة العليا، ما يمنع باباريكو من استئنافه.

وذكر صحافي مستقل حضر الجلسة أنه حكم عليه كذلك بدفع غرامة قدرها 45 ألف يورو وحظر عليه ممارسة مهام إدارية.

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