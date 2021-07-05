أمازون تتصدر قطاع الخدمات السحابية عالمياً تليها مايكروسوفت وعلي بابا

المصدر: دبي ـ البيان

حققت سوق خدمات البنية التحتية (IaaS) نمواً بنسبة 40.7% في كافة أنحاء العالم في عام 2020 لتصل إلى 64.3 مليار دولار، بزيادة عن 45.7 مليار دولار سجلتها هذه السوق في 2019، وذلك وفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.

وحافظت شركة أمازون على ريادتها لسوق خدمات البنية التحتية خلال عام 2020 تليها في ذلك كل من مايكروسوفت وعلي بابا وجوجل وهواوي.

وقال سيد ناج، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: تواصل الشركات الكبرى في بناء حلول سحابية وطرفية موزعة يمكن من خلالها توسيع مدى وصول الخدمات السحابية العامة إلى أبنية المؤسسات والبيئات الخاصة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المؤسسات فيما يتعلق بسيادة البيانات، وإمكانية تنفيذ الأعمال أثناء التنقل، وزمن تنفيذ العمليات على الشبكة.

وساهم ذلك، إلى جانب اعتماد المزيد من المؤسسات على خدمات السحابة العامة خلال الأزمة الصحية العالمية، إلى تحقيق السوق الرقمية لنمو مزدوج لعام آخر وذلك خلال 2020.

واستحوذت الشركات الخمس الكبرى المزودة لخدمات البنية التحتية على 80% من السوق في 2020، كما أظهرت 90% من جميع الشركات المزودة لهذه الخدمات نمواً أكبر.

وحافظت أمازون على ريادتها لسوق خدمات البنية التحتية العالمية بتحقيقها إيرادات بلغت 26.2 مليار دولار في 2020 وبحصة سوقية بنسبة 41% لكن نمو شركة أمازون بنسبة 28.7% كان أبطأ بقليل مقارنة بنمو السوق، حيث يعكس نمو مبيعات الشركة الزيادة في معدلات استخدام العملاء لخدماتها بشكل أساسي.

حافظت شركة مايكروسوفت على المرتبة الثانية في الحصص السوقية لخدمات البنية التحتية بتحقيقها لنمو بنسبة 60%، ووصلت عائداتها إلى 12.7 مليار دولار في 2020.

وأدت الأزمة الصحية العالمية والاضطرابات التي شهدتها بيئات العمل إلى زيادة طلب العملاء الحاليين لمنصة Azure من مايكروسوفت لنقل مهام العمل الحرجة لديهم خصوصاً فيما يتعلق بتطبيقات الرعاية الصحية المرتبطة بالروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوائم التصنيع الرقمية وعمليات التجارة الإلكترونية في قطاع البيع بالتجزئة.

وحققت شركة تزويد خدمات البنية التحتية الأكبر على مستوى الصين، علي بابا، نمواً بنسبة 52.8% في 2020، حيث تجاوزت إيراداتها 6 مليارات، مرتفعة بذلك عن 4 مليارات سجلتها في 2019.

كما وشهدت علي بابا أعلى معدل نمو لها في قطاع التعليم في 2020 بنسبة 105%، مع تحميل منصة DingTalk للتواصل والتعاون لقطاع المؤسسات من علي بابا، واستخدامها بين الموظفين والطلاب الذين يعملون ويدرسون من منازلهم.

وبالنسبة لهواوي، وبعد تحقيق نمو بنسبة 200% لعامها الثاني على التوالي ضمن سوق خدمات البنية التحتية، دخلت الشركة ضمن قائمة أفضل 5 شركات مزودة لهذه الخدمات لأول مرة في 2020، بإيرادات بلغت 2.7 مليار دولار. ويأتي أكثر من 90% من هذه الإيرادات من الصين الكبرى، وهي المنطقة التي لا تزال تشهد نمواً متسارعاً في سوق الحوسبة السحابية.

ابتعدت هواوي بعد 2019 عن بيع المعدات، وتحولت للاستثمار بكثافة في أعمال الخدمات السحابية التي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها بالنسبة للشركة.

كما حققت خدمات البنية التحتية التي تقدمها جوجل نمواً بنسبة 66% لتصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار في 2020.

وساهم الإنفاق من قبل قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والحكومة على هذه الخدمات في دفع عجلة النمو لخدمات البنية التحتية من جوجل خلال 2020، إضافة إلى تركيز الشركة على دعم وتطوير التطبيقات السحابية ونشرها ضمن بيئات السحابة الهجينة والمتعددة.

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