«أوبك+» تستأنف اليوم المحادثات وخام برنت يصعد إلى 76 دولاراً

المصدر: فيينا - وكالات

يسعى وزراء مجموعة «أوبك+»، اليوم الاثنين، إلى إنقاذ محادثات تتعلق بالإنتاج، بعد اعتراض الإمارات على تمديد قيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات «أوبك» و«أوبك +»، وأن السوق العالمي في الفترة الحالية، بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وأنها تؤيد هذه الزيادة، للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر، بدون أي شروط.

وينبغي تبني قرارات مجموعة «أوبك +»، وهي تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، بالإجماع. وتبلغ التخفيضات حالياً حوالي 5.8 ملايين برميل يومياً.

وتتركز النقاشات على رفع الإنتاج، اعتباراً من أغسطس، لأسباب منها كبح الأسعار التي وصلت إلى ما يقارب أعلى مستوى في عامين ونصف العام، حيث جرى تداول خام برنت عند 76 دولاراً للبرميل اليوم.

وتسبب ارتفاع أسعار النفط في مخاوف بشأن التضخم الذي قد يخرج التعافي العالمي من جائحة «كوفيد 19» عن مساره. واتفقت «أوبك +»، على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً من مايو 2020، للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل 2022.

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