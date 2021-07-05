«بيتكوين» تصعد 1.9 % إلى 35.3 ألف دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.9 % لتصل إلى 35.3 ألف دولار، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وتقلبت أسعار «بيتكوين» بنسبة 4.1 %، إذ يتم تداولها بين 43 ألفاً و283 دولاراً و35 ألفاً و683 دولاراً. وانخفضت الآن بنسبة 45 % عن أعلى مستوى عند 64 ألفاً و870 دولاراً الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وخسرت عملة «بيتكوين» 2.2 % في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 22 % حتى الآن هذا العام. وعادت شهية المخاطرة إلى مستثمري العملات الرقمية المشفرة، وهو ما دفعها للارتفاع تزامناً مع عودة دعمها من قبل الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» للسيارات الكهربائية إيلون ماسك من خلال تغريداته الأخيرة على «تويتر». والارتفاعات التي شهدتها عملة «بيتكوين» قللت من خسائرها في الشهرين الماضيين.

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