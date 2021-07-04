الصين تحذف «ديدي» من متجر التطبيقات

المصدر: بكين - د ب أ

أمرت الهيئة المعنية بتنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين متاجر التطبيقات بإزالة التطبيق الخاص بشركة «ديدي تشو شينج» من قوائمها.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد أن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أشارت إلى انتهاكات خطيرة تتعلق بجمع واستخدام المعلومات الشخصية من جانب شركة ديدي الصينية العملاقة بخدمات النقل.

وأعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين عن هذه الخطوة اليوم الأحد، بعد يومين فقط من قولها إنها بدأت مراجعة بشأن الأمن السيبراني للشركة.

كانت ديدي قد أطلقت الشهر الماضي واحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في البورصة في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي.

يشار إلى أن ديدي تعمل بأسلوب مشابه لشركة أوبر. وداخل سوقها المحلي، تفوقت الشركة الصينية على منافستها الأمريكية في حرب أسعار مريرة. وفي النهاية استسلمت أوبر في عام 2016 وباعت شركتها في الصين مقابل حصة في ديدي.

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