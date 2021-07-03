34 % نمو إيرادات «وادي السيليكون» الصيني في 5 أشهر

المصدر: بكين - د ب أ

كشفت بيانات رسمية لمكتب بلدية بكين للإحصاء أن شركات التكنولوجيا الفائقة الرئيسية بمجمع تشونجقوانتسون في العاصمة، والمعروفة أيضاً باسم «وادي السيليكون»، سجلت ارتفاعاً في إجمالي إيراداتها بنسبة 34% على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، أشارت البيانات إلى أن الإيرادات المجمعة لهذه الشركات، والتي تشير بشكل أساسي إلى الشركات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 20 مليون يوان (حوالي 3.09 ملايين دولار) أو أكثر، وصل إلى حوالي 2.97 تريليون يوان خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين.

وخلال الفترة نفسها، بلغ عدد موظفي البحث والتطوير في شركات التكنولوجيا في تشونجقوانتسون 695 ألفاً، بزيادة 9.3 في المئة على أساس سنوي، وبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير حوالي 134 مليار يوان، بزيادة 34.7% على أساس سنوي.

وتأسس مجمع تشونجقوانتسون في عام 1988، ويقع في شمال غرب بكين، وهو أول منطقة وطنية للتنمية الصناعية ذات التقنية العالية في البلاد.

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