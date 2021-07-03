4.8 % ارتفاع «بيتكوين» إلى 34.7 ألف دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع سعر عملة «بيتكوين» الرقمية المشفرة بنسبة 4.8 % منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 34 ألفاً و723 دولاراً في الساعة 10 صباح أمس في نيويورك، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وتقلبت أسعار «بيتكوين» بنسبة 5.2%، حيث يتم تداولها بين 33 ألفاً و107 دولارات و34 ألفاً و817 دولاراً. وانخفضت بنسبة 46% عن أعلى مستوى عند 64 ألفاً و870 دولاراً الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وأضافت عملة «بيتكوين» 0.1% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 20% حتى الآن هذا العام.

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