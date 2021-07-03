ارتفاع إنتاج «أوبك» بأكبر وتيرة في عام خلال يونيو.. وهبوط الخام

المصدر: (عواصم - الوكالات)

عززت «أوبك» إنتاجها من النفط بأكبر وتيرة في عام خلال يونيو، بما يتوافق مع خطط تلبية الطلب المتنامي مع تعافي الاقتصادات من الوباء.

وأظهر مسح أجرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء ارتفاع إنتاج المنظمة بمقدار 855 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي إلى 26.47 مليون برميل يومياً.

وتراجعت أسعار النفط هامشياً خلال التعاملات أمس بعد تأجيل مجموعة «أوبك +» قرارها المرتقب بشأن سياسة الإنتاج لمدة يوم واحد.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة طفيفة 0.2% عند 75.72 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، كما تراجعت هامشياً عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس 0.4% عند 74.95 دولاراً للبرميل، لكنها لا تزال تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بحوالي 1%.

وارتفع إنتاج «أوبك» من النفط بأكبر وتيرة في عام خلال يونيو، إذ صعد بمقدار 855 ألف برميل يومياً إلى 26.47 مليون برميل يومياً، وفقاً لمسح أجرته «بلومبيرغ».

من جهة أخرى ظهرت بيانات شركة «بيكر هيوز» أن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم - باستثناء أمريكا وكندا - ارتفع بمقدار 8 منصات إلى 758 منصة على أساس شهري خلال يونيو 2021.

وأظهر تقرير شركة الخدمات النفطية تراجع عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار 4 منصات إلى 262 منصة خلال يونيو على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فتراجع العدد بمقدار 81 منصة.

كما ارتفع عدد المنصات على مستوى العالم أجمع بمقدار 63 منصة إلى 1325 منصة في يونيو، من 1262 منصة خلال مايو.

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