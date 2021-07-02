بنك أوف أمريكا: تواصل تدفق السيولة على الأسهم والسندات

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت أحدث إحصاءات من بنك أوف أمريكا لتدفقات الصناديق، أمس، أن المستثمرين واصلوا ضخ المزيد من السيولة في السندات والأسهم، إذ بلغت وول ستريت مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً، وظلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية أقل من 1.5%.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي استناداً إلى بيانات من «أي.بي.إف.آر» إن صناديق الدخل الثابت استقطبت 13.2 مليار دولار، فيما جذبت الأسهم 9.6 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما نزح 25 مليار دولار من صناديق سوق النقد.

والتدفقات الأسبوعية على صناديق السندات هي السادسة عشرة على التوالي مع تدفق 1.1 مليار دولار على الخزانة الأمريكية.

وأضاف بنك أوف أمريكا أن النصف الأول من العام أثبت أنه الأكثر ديناميكية للمستثمرين، إذ كانت «التدفقات السنوية إلى صناديق الأسهم والأدوات المحمية من التضخم وتلك المالية والمواد والبنية التحتية أكبر من التدفقات الإجمالية في 20 عاماً ماضية».

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