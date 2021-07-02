ارتفاع أسعار الجملة في منطقة اليورو في مايو

المصدر: بروكسل - د ب أ

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» الصادرة أمس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في منطقة اليورو خلال مايو الماضي بوتيرة أسرع من الشهر السابق نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار الجملة في القطاع الصناعي 9.6% سنوياً بعد ارتفاعها بنسبة 7.6% خلال أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال مايو الماضي بنسبة 9.5%.

ومع استبعاد أسعار الطاقة، سجلت أسعار الجملة في منطقة اليورو ارتفاعاً بنسبة 4.9% سنوياً خلال مايو الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 3.6% خلال أبريل الماضي.

وارتفعت أسعار الطاقة في منطقة اليورو في مايو الماضي بنسبة 25.1% سنوياً، وأسعار السلع الوسيطة بنسبة 9.2% وأسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.8%. وأسعار الجملة للسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 2% وغير المعمرة بنسبة 1.9%.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار الجملة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، خلال مايو الماضي بنسبة 1.3% مقابل 0.9% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها خلال مايو الماضي بنسبة 1.2% شهرياً.

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