أكثر من 5 ملايين أوروبي حصلوا على الإقامة في بريطانيا بعد بريكست

المصدر: أ ف ب

أفادت وزارة الداخلية البريطانية الجمعة أنها وافقت على 5.1 ملايين من بين أكثر من ستة ملايين طلب إقامة قدمها أوروبيون إثر بريكست.

وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت مواطني الاتحاد الأوروبي بأنهم سيحتفظون بالحقوق نفسها في العيش والعمل وتلقي المزايا الاجتماعية في المملكة المتحدة بعد بريكست، شرط أن يكونوا مقيمين قبل 31 ديسمبر 2020 والتسجيل عبر برنامج "مخطط تسوية الاتحاد الأوروبي" قبل 30 يونيو 2021.

وقُدم إجمالا 6.02 ملايين طلب قبل الموعد النهائي - الغالبية العظمى منها في إنكلترا - بما في ذلك أكثر من 400 ألف في يونيو وحده.

ووفق بيان وزارة الداخلية، تمت الموافقة على نحو 5.1 ملايين طلب.

مُنح المقيمون منذ أقل من خمس سنوات وضعا موقتا يسمح لهم بأن يطلبوا الحصول على وضع دائم بمجرد الوصول إلى عتبة الإقامة لمدة خمس سنوات.

وعلقت وزيرة العدل بريتي باتيل في بيان أن "تقديم أكثر من 6 ملايين طلب في إطار هذا البرنامج يمثل نجاحا غير مسبوق، ويسعدني أننا كفلنا حقوق هذا العدد الكبير من المواطنين الأوروبيين - أصدقاؤنا وجيراننا وأقاربنا".

وأكدت وزارة الداخلية أن حقوق الأشخاص الذين ما زالوا ينتظرون القرار - حوالى 570 ألفا - ستبقى محمية إلى حين بت الطلبات، وأنه سيتم الانتهاء من درس الحالات الأقل تعقيدا في الأيام المقبلة.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2020، ثم انسحبت من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بعد فترة انتقالية استمرت عاما واحدا، ما وضع حدا لحرية تنقل الأشخاص.

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