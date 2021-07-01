النفط يرتفع قبيل قرار لـ«أوبك+» بشأن الإمدادات

المصدر: سنغافورة - رويترز

ارتفعت أسعار النفط امس الخميس، بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية، إذ يترقب المستثمرون قراراً من منتجين رئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيبقون على تخفيضات للإمدادات أم سيخففونها في النصف الثاني من العام.

وربح خام برنت تسليم سبتمبر 15 سنتاً أو ما يعادل 0.2 % إلى 74.77 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 73.69 دولاراً للبرميل بارتفاع 22 سنتاً أو ما يعادل 0.3 %.

وارتفع خام غرب تكساس ما يزيد عن 10 % في يونيو بينما أضاف برنت أكثر من ثمانية بالمئة، ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2018، إذ يتلقى المزيد من الناس اللقاح المضاد لكوفيد-19 وتحسن السفر في الصيف.

ويتوقع محللون عجزاً كبيراً للإمدادات عالمياً في النصف الثاني من العام إذ تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على تخفيضات الإنتاج بينما يرتفع الطلب.

وفي العام الماضي، اتفقت المجموعة على تطبيق تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً بدءاً من مايو 2020 من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية أبريل 2022.

وقلصت أوبك+ خفض الإمدادات بين مايو ويونيو 2.1 مليون برميل يومياً وستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن إما الإبقاء على الإنتاج دون تغيير أو تعزيز الإنتاج، ربما بأكثر من مليون برميل يومياً أو بقدر أكثر تواضعاً عند 0.5 مليون برميل يومياً في أغسطس.

ومن المتوقع أن تبحث المجموعة تمديد اتفاق خفض الإمدادات لما بعد أبريل القادم.

وقال محللون لدى سيتي بنك إن العوامل الأساسية لسوق النفط العالمية قوية بما يكفي لتبرير تخفيف تخفيضات الإنتاج وأضافوا أنهم يضعون في الاعتبار زيادة مليون برميل يومياً لإمدادات أوبك في أغسطس.

وحتى بعد احتساب زيادة إنتاج أوبك+، يتوقع سيتي أن تظل السوق تشهد عجزاً كبيراً يزيد عن 3 ملايين برميل يومياً في الربع الثالث مع احتمال كبير لأن يبلغ برنت نحو 85 دولارًا.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات الخام الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي استجابة لارتفاع الطلب بحسب ما كشفته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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