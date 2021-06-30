1.6 % انكماش اقتصاد بريطانيا في الربع الأول

المصدر: لندن - د ب أ

أظهرت إحصاءات رسمية، انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الممتد من يناير حتى مارس الماضيين، وذلك بسبب تداعيات إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس «كورونا»، واتجاه الأسر للادخار بمستويات قياسية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، عن مكتب الإحصاء الوطني، القول، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الناتج المحلي انكمش 1.6 % خلال الربع الأول، مقارنة بتقديرات سابقة توقعت انكماشه 1.5 %. وهذا يعني أن إجمالي الناتج المحلي، كان أقل بنسبة 8.8 %، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كورونا» في بداية العام.

وأضاف المكتب أن الأسر خفضت نفقاتها، واتجهت للادخار، حيث ارتفع معدل الادخار إلى 19.9 % خلال الربع الأول، مقارنة بـ 16.1 % خلال الربع الذي سبقه.

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