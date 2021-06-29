«باكسفل» تطلق حلاً للتجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة باكسفُل للتكنولوجيا المالية من نظير إلى نظير، إطلاق باكسفُل باي (Paxful Pay)، وهو حلّ للتجارة الإلكترونية يتيح للشركات في جميع أنحاء العالم تلقّي عملة بيتكوين. وتسنح هذه الخدمة للعملاء باستخدام ما يقرب من 400 طريقة دفع للحصول على عملة بيتكوين يتم إرسالها إلى المحفظة الرقمية للتاجر. ويمكن للشركات التسجيل الآن لإضافة باكسفُل باي كخيار للدفع عند الشراء عبر الإنترنت.

ومن خلال باكسفُل باي ستتمكّن الشركات من إدارة أرباحها وتحويل بيتكوين إلى عملتها المحلية في سوق باكسفُل باستخدام ما يقرب من 400 طريقة دفع. كما سيتمكّن التجار من التحكّم في إعدادات الدفع على لوح التحكّم الخاص حيث يمكنهم متابعة كل معاملة. وتتوقّع الشركة التوسّع في عملات رقمية أخرى وتخطّط أيضاً لتطبيق ميزة التحويل التلقائي على عملات مستقرّة مثل تيثر. علاوة على ذلك، سيسمح باكسفُل باي للتجار بتحويل بيتكوين تلقائياً إلى عملتهم المحلية ضمن حساباتهم المصرفية.

ويمكن للمستهلكين توقّع نفس أسلوب التجارة الإلكترونية النموذجي، مع اختلاف واحد، وهو: خيار تحديد باكسفُل باي كطريقة دفع. وقال راي يوسف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة باكسفُل: في العديد من المناطق حول العالم، نرى الناس يستخدمون بيتكوين كأداة مالية لشراء السلع والخدمات. ولدى بيتكوين العديد من الاستخدامات المختلفة التي بدأنا للتو في الاستفادة منها، وتعدّ التجارة الإلكترونية مثالاً لذلك. ونحن في باكسفُل نؤمن بضرورة منح المستخدمين والشركات في جميع أنحاء العالم الفرصة للاستفادة من قوّة بيتكوين.

وقال آرثر شاباك، رئيس العمليات والمؤسس المشارك لشركة باكسفُل: يسعدنا تقديم باكسفُل باي إلى مجتمعنا العالمي. وثمّة حاجة واضحة لتقديم خيارات محلية لعملة بيتكوين، وهذا المنتج هو تتويج لجهودنا لتلبية هذا الطلب، وذلك من خلال منح المستخدمين القدرة على إتمام عمليات الشراء باستخدام ما يقرب من 400 طريقة دفع، حيث سيكون لديهم الآن حلّ مالي أقوى في متناول أيديهم. ولا يسعنا الانتظار لتوسيع هذا العرض كي يشمل أكبر عدد ممكن من التجار. ولدى باكسفُل حالياً أكثر من 100 تاجر على باكسفُل باي. ومع تكثيف الخدمة، تتوقّع الشركة ضمّ مزيد من من التجار الجدد في الأسابيع المقبلة، وانطلاقها إلى مزيد من التوسّع.

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