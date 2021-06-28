الذهب يهبط وعيون المستثمرين على الفيدرالي الأمريكي

المصدر: نيويورك - رويترز

جرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1778.26 دولاراً للأوقية، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1779.10 دولاراً.

وقال أولي هانسن المحلل ببنك ساكسو: يمر الذهب بفترة أزمة في الثقة.. يكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار.. يبدو أن السوق مقتنعة تماماً برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة.

ومني الذهب باكبر خسارة يومية في خمسة أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسية النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

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