مستويات قياسية لستاندرد آند بورز وناسداك بدعم أسهم التكنولوجيا

المصدر: نيويورك - رويترز

بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات غير مسبوقة بعد فترة قصيرة من بدء التعاملات مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالنمو ذات الصلة بالتكنولوجيا، بينما ينتظر المستثمرون بيانات حول متانة تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة وأرباح الشركات في وقت لاحق من الأسبوع.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 5.7 نقطة بما يعادل 0.02 % إلى 34428.1 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.2 نقاط أو 0.10 % إلى 4284.9 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 57.4 نقطة أو 0.40 % إلى 14417.811 نقطة.

وأغلقت سوق الأسهم الأوروبية منخفضة وجاءت أسهم شركات السفر في مقدمة الخاسرين بفعل مخاوف من حظر على السياح البريطانيين، في حين ألحقت قفزة في الإصابات بكوفيد-19 في آسيا ضرراً بأسعار النفط الخام ودفعت أسهم الطاقة للهبوط بأكثر من 2 %.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.6 %. وهبط مؤشر أسهم شركات السفر والترفيه 4.4 % إلى أدنى مستوى في شهر. وقالت صحيفة تايمز إن ألمانيا تدرس حظرا على المسافرين البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على تطعيمات، بسبب سلالة دلتا لفيروس كورونا الواسعة الانتشار والشديدة العدوى.

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