إدارة الطيران الأمريكية تؤخر التصديق على «بوينغ 777 إكس»

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية عن رفضها رسمياً منح ترخيص لشركة «بوينغ» للمُضي قُدماً في خطوة رئيسية صوب التصديق على طائرتها العملاقة المقبلة ذات الهيكل العريض من طراز «بوينغ 777 إكس».

وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن صحيفة «سياتل تايمز»، فإن الإدارة أعلنت عن هذا الرفض في خطاب شديد اللهجة أصدرته إلى «بوينغ» في 13 من مايو الماضي، واطلعت عليه الصحيفة حديثاً. وتضمن الخطاب تحذيراً من جانب الإدارة إلى «بوينغ» مفاده أنه يتعين عليها زيادة عدد الرحلات التجريبية التي تخطط لتشغيلها لاختبار الطائرة من طراز «بوينغ 777 إكس»، وأضافت إن موعد التصديق على الطائرة بات واقعياً بعد عامين على أدنى تقدير من الآن، وعلى الأرجح في نهاية 2023.

وعزت الإدارة قرارها إلى عدد من الشواغل، ومنها حادثة خطيرة تتعلق بالتحكم في الرحلة التجريبية التي أُجريت للطائرة بتاريخ 8 من ديسمبر 2020، حينما تعرضت الطائرة لحادث «انحدار غير مقصود»، ما يعني أن مقدمة الطائرة مالت إلى أعلى أو أسفل من دون تدخل من جانب قائديها.

ويتعين على «بوينغ» إقناع الإدارة أنها تفهمت وصححت تماماً الخطأ الذي حدث في التاريخ المذكور. كما أشار الخطاب أيضاً إلى شاغل آخر يتعلق بتصميم الطائرة، ويتمثل في أن نظام الإلكترونات الجوي المحمولة على الطائرة لا يفي بالمتطلبات.

وذكرت الصحيفة أن هذا الإعلان يُعَد بمثابة ضربة أخرى تتلقاها «بوينغ»، ذلك أنه يمكنه تأجيل إطلاق «بوينغ 777 إكس» إلى الخدمة التجارية إلى أوائل 2024، أي بعد أربع سنوات من التاريخ الأصلي المُحدد لإطلاقها.

ومن الجدير بالذكر أن طيران الإمارات، والتي تُعد أكبر عميل للطائرة «بوينغ 777 إكس»، قد خفضت حجم أحدث طلبياتها من الطائرة من 150 إلى 115، واستبدلت الــ 35 طائرة بعدد 30 طائرة من طراز «بوينغ 787 إس» الأقل سعراً.

وذكر تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أنه لا يتوقع أن تتسلم الناقلة أي طائرات من طراز «بوينغ 777 إكس» حتى 2024، وذلك في إشارة إلى التأخير في تصديق إدارة الطيران الفيدرالية عليها.

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