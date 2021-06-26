أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي الأعلى في 13 عاماً

المصدر: أمستردام - د ب أ

واصلت أسعار الغاز الأوروبي ارتفاعها اليوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 قبل عقد مزايدة رئيسية ستحدد ما إذا كانت روسيا ستضخ المزيد من الإمدادات عبر أوكرانيا، وهو خط حيوي لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

وارتفع سعر الغاز الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية اليوم 1.2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 13 عاماً.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن روسيا تضخ حالياً كميات غاز أقل عبر خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي أوكرانيا، في حين يترقب التجار في السوق مزايدة الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كانت الكميات ستزيد أم لا.

ورغم استقرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا منذ بداية العام، فإن شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز مترددة في حجز طاقات إضافية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تمر في أراضي أوكرانيا. وهذا هو الشهر الثالث من دون أي إمدادات إضافية من الغاز الروسي إلى أوروبا مما أدى إلى تراجع مخزونات الغاز الأوروبية

وأشارت بلومبيرغ إلى تراجع مخزون الغاز في المستودعات إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 10 سنين في مثل هذا الوقت من العام. كما أبقى المنتجون الإنتاج تحت السيطرة في ظل ارتفاع الأسعار.

في الوقت نفسه من المنتظر وقف ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي يربط بين روسيا وألمانيا مباشرة لمدة 10 أيام لأغراض الصيانة اعتباراً من 13 يوليو المقبل.

وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الهولندي 0.8 % إلى 32.265 يورو لكل ميجاوات/ساعة، ليصل إجمالي نسبة الزيادة في السعر خلال الشهر الحالي أكثر من 26% وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008.

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