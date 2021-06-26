شركات العملات المشفرة تبحث عن موظفين مؤهلين

المصدر: نيويورك - د ب أ

تقول شركات العملات الرقمية المشفرة، إنها تعاني من أجل العثور على الموظفين المؤهلين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لديها، في ظل ازدهار قطاع العملات الرقمية وغيرها من الأصول الرقمية، ودخول المؤسسات المالية العالمية الكبرى هذه السوق.



وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء، إلى أنه رغم كل المشكلات التي تواجه سوق العملات الرقمية المشفرة فقد زادت قيمتها مقارنة بالعام الماضي بنسبة 400% إلى حوالي 1.4 تريليون دولار. وبدأت البنوك التقليدية الكبرى مثل جولدمان ساكس جروب وبنك أوف نيويورك ميلون كورب ودي.بي.إس جروب هولدنجز تقدم خدمات العملات الرقمية.



وقالت بلومبيرغ إن إقبال البنوك والشركات المالية التقليدية على العمل في سوق العملات المشفرة جعل من الصعب على الشركات الناشئة التي تعمل في هذه السوق العثور على العمالة المدربة التي تحتاج إليها.



وبحسب موقع التوظيف لينكد إن فإن شركة بينانس أكبر شركة لتداول العملات الرقمية في العالم أعلنت عن حاجتها إلى حوالي 370 موظفاً على مستوى العالم.



وتعتزم شركة جيمني الموجود مقرها في نيويورك زيادة عدد موظفي مكتبها في سنغافورة من 30 إلى 50 موظفاً بنهاية العام الحالي. وأعلنت شركة كريبتو دوت كوم الموجود مقرها في هونغ كونغ عن وجود أكثر من 200 وظيفة شاغرة لديها حوالي نصفها في آسيا.



ويقول شانشبنج شاو الرئيس التنفيذي لشركة بينانس في رسالة عبر البريد الإلكتروني للوكالة «نحن نقوم بتوظيف موظفين جدد بوتيرة قوية... نرى القطاع ينمو بقوة عاماً بعد عام، ونحتاج إلى زيادة حجم فريقنا ليتناسب مع ذلك».



وأضاف «نحن نقوم بالتوظيف بغض النظر على الانتماء الجغرافي. لا يهمنا أين يوجد الناس ما داموا سيحققون النتائج المطلوبة».

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