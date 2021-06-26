7.4 مليارات درهم حصاد صفقات 3393 فيلا في دبي منذ بداية العام

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

يواصل سوق الاستثمار في سوق الفلل السكنية تحقيق مستويات أداء جيدة مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، إذ وثّقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ بداية العام الجاري، 3393 صفقة بيع لفلل سكنية جاهزة وقيد الإنشاء في المدينة بقيمة إجمالية بلغت 7.4 مليارات درهم.



وتصدّرت 5 مناطق قائمة الأعلى بيعاً على صعيد القيمة والعدد وهي (حدائق الشيخ محمد بن راشد 829 فيلا بـ 1.8 مليار درهم) و(مجمع دبي للاستثمار الأول 301 فيلا بـ 889 مليون درهم) و(وادي الصفا الخامسة 335 فيلا بـ 547 مليون درهم) و(الثنية الرابعة 198 بـ 413 مليون درهم) و( وادي الصفا السابعة 177 بـ 345 مليون درهم).



وأرجعت «أستيكو» المتخصصة في إدارة العقارات، الارتفاع المسجل في معدلات الطلب على الفلل إلى التغييرات التي طرأت على عادات العمل والمعيشة، عشية الجائحة. ورأى فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة إف إي إم العقارية، أن أداء سوق عقارات الفلل السكنية في تصاعد مستمر، لا سيما الفلل السكنية والتاون هاوس.

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