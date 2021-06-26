الودائع الأجنبية لدى بنوك الصين تخترق تريليون دولار

المصدر: بكين - الوكالات

تجاوزت ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك الصينية مستوى تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق.



وحسب بيانات بنك الشعب الصيني التي نقلتها «بلومبيرغ»، كان لدى المصارف التجارية الصينية عملات أجنبية بقيمة قياسية 1.38 تريليون دولار بنهاية مايو، أغلبها يحتفظ به في صورة ودائع.



وارتفعت الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية بأكثر من 260 مليار دولار في العام المنتهي في مايو، وهي الوتيرة الأكبر منذ بدء ظهور البيانات في 2002.



وارتفعت تلك الودائع في ظل الطلب المتزايد على السلع الصينية بعد جائحة كورونا مما أدى إلى تعزيز الأرباح بالعملات الأجنبية للمصدرين، في حين أن الاقتصاد المرن وارتفاع العملة جذبا المستثمرين الأجانب لبيع الدولار مقابل اليوان لشراء الأسهم والسندات الصينية.



وعلى الرغم من الزيادة في التدفقات الواردة إلا أن المصارف الصينية لا تمتلك العديد من القنوات للاستفادة من العملات الأجنبية ما يضغط على بكين لإصلاح سوق الصرف الأجنبي وتخفيف ضوابط رأس المال.

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