لاغارد: تعافي اقتصاد "اليورو" أسرع من المتوقع

المصدر: بروكسل - رويترز

أبلغت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بأن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، لكنها ما زالت تحتاج إلى استمرار الدعم المالي والنقدي حتى لا تخلف جائحة فيروس كورونا ندوباً دائمة بها.



وقالت لاغارد للزعماء وفقاً لمسؤول مطلع على المحادثات «الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يتعافى وسيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الأول من 2022 في موعد أقرب بواقع فصل عما كان متوقعاً في الربيع».



وأضافت «السياسة المالية والنقدية تواصل لعب دورها في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة. استمرار الدعم مطلوب لتجنب أن تخلف الجائحة ندوباً كبيرة في الاقتصاد».

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