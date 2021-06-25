يربح تريليون دولار لمدة 24 ساعة ثم كانت الصدمة

المصدر: وكالات

استيقظ طالب تمريض في جورجيا ليجد نفسه فجأة من أثرياء العالم، حيث استثمر كريس وليامسون 20 دولاراً في العملة الرقمية «روكيت بانيت توكن».

وبعد عدة أيام فوجئ أن رموزه أصبحت قيمتها تزيد على 1.1 تريليون دولار. بين يوم وليلة الـ 20 دولاراً أصبحت بقيمة 1,189,313,417,915 دولاراً .

عندما حاول ويليامسون نقل ثروته إلى محفظة رقمية أخرى أظهر سعراً أقل بكثير ليصدم ويليامسون.

وأكد تطبيق Coinbase أن رصيد ويليام ظهر بالخطأ وسيتم تصحيحه، وللأسف لن يتمكن من جني الأموال.

أما بالنسبة إلى ويليامسون فهو واقعي وأدرك جيداً أن الثروة ليست أكثر من خلل.

ومع ذلك كتب مازحاً أنه سيقبل 5 سنتات على الدولار الواحد.

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