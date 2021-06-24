مبادرة أوروبية لإصلاح منظمة الجمارك العالمية

المصدر: بروكسل - وام

طرح «الاتحاد الأوروبي»، أمس، ولأول مرة مبادرة لإصلاح واسع النطاق لـ«منظمة الجمارك العالمية» المنتدى العالمي الذي يشكل المعايير الدولية والعمل المشترك في مجال الجمارك، وذلك خلال أعمال دورة مجلس المنظمة التي انطلقت اليوم في بروكسل.

وقال الاتحاد في بيان صدر في بروكسل، إن من شأن مبادرة التحديث تعزيز مكانة المنظمة العالمية مؤسسة رئيسية متعددة الأطراف ومعالجة التطورات في بيئة التجارة الدولية المتغيرة باستمرار بشكل أكثر فاعلية مع دعم التحولات الخضراء والرقمية.

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