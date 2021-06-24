النفط قرب أعلى مستوى في 3 سنوات بفضل مؤشرات إلى التعافي

المصدر: لندن - رويترز

هبطت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الخميس ولكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها منذ نحو 3 سنوات، مدعومة بالسحب في المخزونات الأمريكية وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي الألماني.

كما تلقت الأسعار الدعم من الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي قد ينهي العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيراني.

وانخفض خام برنت 18 سنتاً أو ما يعادل 0.24% إلى 75.01 دولاراً للبرميل في التعاملات، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 75.78 دولاراً. وانخفض الخام الأمريكي 17 سنتاً أو 0.23% إلى 72.91 دولارات للبرميل، بعدما سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 73.61 دولاراً في وقت سابق.

وارتفع الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2018 أمس الأربعاء، ولكنهما قلصا المكاسب في وقت لاحق على نحو طفيف.

وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول يوليو.

وقال مصدران في أوبك+ يوم الثلاثاء إن المجموعة تبحث تخفيفاً أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي من أغسطس آب ولكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.

وكتب محللو كومرتس بنك «في ضوء المعنويات الجيدة والطلب القوي، من المرجح أن تجد أوبك+ من السهل أن تعلن الأسبوع المقبل عن زيادة أخرى في الإنتاج، على الأقل لشهر أغسطس آب، ومن دون المجازفة بالارتفاع الذي حققته أسعار النفط».

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