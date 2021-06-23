ثروة الأسرة الأمريكية ترتفع رغم الجائحة

المصدر: نيويورك - د ب أ

ارتفع صافي ثروة الأسرة الأمريكية بشكل كبير في العام الأول من الجائحة، حيث سجل النصف الأفقر في البلاد أسرع زيادة من حيث النسبة المئوية، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

ونمت القيمة الصافية الإجمالية للنصف الأفقر من الأسر 36 % في الاثني عشر شهراً التي انتهت في مارس، مقارنة بقفزة بنسبة 33 % لأكثر 1 % ثراء وفقاً للبيانات التي نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الجاري، ويمثل هذا 700 مليار دولار من الثروة الإضافية لـ 64 مليون أسرة تشكل النصف الأقل ثراء.

وارتفعت حصتهم من الإجمالي الوطني إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، رغم أنها ما زالت 2 % فقط.

وبالمقارنة، فإن أغنى 1 % من الأسر، حوالي 1.3 مليون أسرة، شهدوا زيادة في صافي ثرواتهم بأكثر من 10 تريليونات دولار في الاثني عشر شهراً التي انتهت في مارس.

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