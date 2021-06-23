100 % التزام أوبك بلس بمستويات الإنتاج في الأشهر الخمسة الأولى من العام

المصدر: القاهرة - د ب أ

أظهرت تقديرات لوحدة «بلومبيرغ نيو إنرجي فاينانس» أن دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها حافظت على معدل امتثال لمستويات الإنتاج المتفق عليها بلغ 101% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، مع معدلات امتثال شهرية تراوحت بين 99% إلى 104%.

وأوضحت وكالة «بلومبيرغ» أن التقديرات المجمعة تتضمن خفض الإنتاج الطوعي الذي أعلنته السعودية بمقدار مليون برميل في اليوم.

وذكرت أن أنغولا ونيجيريا ساهمتا بالامتثال بأكثر مما هو مقرر منذ يناير، حيث قلصتا الإنتاج بـ 0.16 و0.14 مليون برميل يومياً على التوالي عن المستوى المقرر.

وفيما يتعلق بالدول التي تجاوز مستويات الإنتاج المقررة، جاءت روسيا في المرتبة الأولى، تلاها العراق وجنوب السودان. وتراوحت معدلات الامتثال الشهرية الإجمالية لدول خارج أوبك بين 94 و 96%.

ومن المقرر أن يعقد تحالف «أوبك بلس» اجتماعاً في الأول من يوليو لمناقشة مستويات الإنتاج.

ومن المرجح أن ترفع أوبك بلس مستويات الإنتاج بشكل أكبر، في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع الطلب على النفط في أشهر الصيف المقبلة.

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