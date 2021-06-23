النفط لأعلى مستوى في عامين و«أوبك+» تبحث تخفيف خفض الإنتاج

المصدر: لندن - رويترز

تجاوز النفط اليوم الأربعاء 75 دولاراً للبرميل، ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، بعد أن عزز تقرير للقطاع بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وجهات النظر بشأن شح الإمدادات في السوق، مع تنامي السفر في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال مصدران بالسوق، إن معهد البترول الأمريكي، أفاد بأن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من المتوقع 7.2 ملايين برميل.

وصعد سعر خام برنت 81 سنتاً، أو ما يعادل 1.1 % إلى 75.62 دولاراً للبرميل، خلال التعاملات، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018، عند 75.64 دولاراً. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً، أو ما يعادل 0.7 %، إلى 73.34 دولاراً للبرميل، ليقترب بذلك من أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وارتفع سعر برنت أكثر من 45 % منذ بداية العام، بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومع تنامي الطلب، بفضل تخفيف قيود الحد من انتشار فيروس «كورونا». ويتحدث بعض المسؤولين التنفيذيين في القطاع، عن عودة الخام إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، أول يوليو. وقال مصدران في أوبك+، أمس الثلاثاء، إن المجموعة تبحث تخفيفاً أكبر، لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي، اعتباراً من أغسطس، لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز