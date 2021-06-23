27 تريليون دولار مبيعات متوقعة لقطاع التجزئة العالمي في 2022

المصدر: دبي- البيان

تشير التقديرات، إلى أن قطاع التجزئة العالمي يشهد تغييراً كبيراً، بفعل أدوات مشاركة المستهلك القائمة على البيانات باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحليلات البيانات والمحتوى الذي ينشئه المستخدم، والتسويق المؤثر والواقع المعزز والواقع الافتراضي، وذلك حسبما أشار خبراء مشاركون في مؤتمر شركة إيميج ريتيل مي لمتاجر البيع بالتجزئة للجمهور.

ويتبنى العديد من بائعي التجزئة نموذجاً متعدد القنوات، يهدف إلى دمج القنوات غير المتصلة بالإنترنت، والقنوات عبر الإنترنت بطريقة سلسة. وفي عام 2019، حقق سوق التجزئة العالمي، مبيعات بلغت ما يقرب من 25 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 27 تريليون دولار بحلول عام 2022، وفقاً لشركة ستاتيستا، مزود معلومات السوق العالمي.

ووفقاً لبحث حديث، يزيد التخصيص المفرط المدفوع بالتكنولوجيا، متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 166 %. كما وجدت دراسة استقصائية، أن 86 ٪ من المشترين يرغبون في سداد المزيد، مقابل تجربة عملاء أفضل، بينما يعتقد 54 ٪ من العملاء، أن الشركات بحاجة إلى تغيير جذري في كيفية مشاركتهم.

ويستثمر تجار التجزئة حالياً بكثافة في التقنيات المستقبلية، للبقاء في صدارة المنافسة. من المتوقع أن يتجاوز استثمار تجار التجزئة على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعي، 7.3 مليارات دولار في عام 2022، وفقاً لأبحاث شركة جونيبر. وقال شروثي ناير المحرر التنفيذي لشركة إيميج ريتيل مي، خلال مؤتمر إعادة تعريف مشاركة المستهلك الذي عقد في دبي مؤخراً: من المهم للغاية، إجراء مناقشة حول مستوى الارتباط المباشر لمشاركة العملاء وربحية الأعمال. حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن الشركات التي تعمل على تحسين مشاركة العملاء، تزيد عائدات البيع المتبادل بنسبة 22 %، وإيرادات المبيعات الإضافية بنسبة 38 %.



التسويق المؤثر

وتعد التجارة الاجتماعية والتسويق المؤثر، من أكثر اتجاهات سوق التجزئة شيوعاً في جميع أنحاء العالم. وتمثل وسائل التواصل الاجتماعي قناة جذابة لتجار التجزئة لبيع منتجاتهم وخدماتهم، حيث يستخدمها أكثر من 3.6 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم. وفقاً لمسح تم إجراؤه في عام 2019، وخططت حوالي 25 % من شركات التجارة الإلكترونية للبيع مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في عام 2020.

وبحلول عام 2021، من المتوقع أن تزداد القيمة السوقية للتسويق المؤثر إلى 13.8 مليار دولار. كما تعد تطبيقات التيك توك وإنستغرام، من أنجح المنصات الاجتماعية التي يستخدمها المسوقون المؤثرون. كما تشمل اتجاهات تجارة التجزئة الأخرى، استخدام تجارب التسوق المدعومة بالواقع المعزز، وتكنولوجيا البيع بالتجزئة، والتسليم السريع، والاستدامة وتسوق سمارت سبيكر، وفقاً لشركة ستاتيستا.

وبلغت قيمة سوق الواقع المعزز والواقع الافتراضي العالمي، 18.8 مليار دولا في عام 2020. وخلال العام نفسه، بلغت مبيعات سماعات رأس الواقع المعزز والواقع الافتراضي، 5.5 ملايين وحدة.

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