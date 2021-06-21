الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إلغاء الرسوم الأمريكية على المعادن

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

قال ستافروس لامبرينديس سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن، إن الاتحاد يسعى إلى إقناع الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم المفروضة على وارداتها من المنتجات المعدنية الأوروبية بنهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لامبرينديس قوله خلال مشاركته في حلقة نقاشية عبر الإنترنت في مركز ويلسون اليوم الاثنين «نعمل من أجل الجلوس معاً خلال الشهور الخمسة المقبلة وحتى نهاية العام، علينا محاولة حل الموضوع الأساسي الخاصة بالطاقة الإنتاجية الفائضة، والوصول إلى هدفنا النهائي وهو رفع الرسوم الجمركية» على المنتجات المعدنية.

تأتي تصريحات السفير الأوروبي في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحسين العلاقات الثنائية التي تدهورت في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كان قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهدوا خلال القمة الأمريكية الأوروبية التي عقدت في بروكسل في الأسبوع الماضي بإنهاء النزاعات التجارية بين جانبي الأطلسي، مع التعهد بإلغاء الرسوم المتبادلة المرتبطة بالرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي.

كان الرئيس السابق ترامب قد فرض في 2018 رسوماً بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب من دول الاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم.

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