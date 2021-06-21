أسعار النفط تصعد 1.89 % بفعل تراجع الدولار وضبابية المعروض الإيراني

المصدر: نيويورك - رويترز

قفزت أسعار النفط، الاثنين، مسجلة مكاسب من وقفة في المحادثات لإنهاء العقوبات الأمريكية على الخام الإيراني وتراجع الدولار من أعلى مستوياته في شهرين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.39 دولار، أو 1.89% ، لتسجل عند التسوية 74.90 دولاراً للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار، أو 2.82% ، لتبلغ عند التسوية 73.66 دولاراً للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما مكاسب على مدار الأسابيع الأربعة الفائتة بدعم من تفاؤل حيال وتيرة تطعيمات كوفيد 19 حول العالم وزيادة متوقعة في السفر في الصيف.

وقال بنك أوف أمريكا إن متوسط أسعار خام برنت من المرجح أن يبلغ 68 دولاراً للبرميل هذا العام، لكنه قد يصل إلى 100 دولار العام القادم مع ارتفاع متوقع في الطلب وزيادة في استخدام السيارات الخاصة.

وتلقى النفط دعماً من تراجع الدولار الأمريكي، وهو ما يمكن أن يدفع المستثمرين المضاربين إلى شراء الأصول المقومة بالعملة الخضراء مثل السلع الأولية.

وتوقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي، أمس الأحد، بعد فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية هناك.

وقال بوب يونجر، مدير عقود الطاقة في ميزوهو في نيويورك: "انتخاب متشدد في إيران من شأنه أن يؤثر على (المعروض) في السوق لأنه يجعل رفع العقوبات يبدو أقل ترجيحاً".

وقد يؤدي اتفاق إلى تصدير إيران مليون برميل يومياً إضافية، أو 1% من المعروض العالمي، لأكثر من ستة أشهر من منشآتها للتخزين.

ويقول مسؤولون إيرانيون وغربيون إن من المستبعد أن يغير فوز رئيسي موقف إيران التفاوضي. وتوقع دبلوماسيان توقفا في المفاوضات لنحو 10 أيام.

وبالإضافة إلى ذلك، تلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من توقعات بنمو محدود لإنتاج الخام الأمريكي، وهو ما يعطي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مزيداً من النفوذ لإدارة السوق في الأجل القصير قبل زيادة قوية محتملة في إنتاج النفط الصخري في 2022.

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