الإسترليني يقفز 1%

المصدر: لندن - رويترز

قفز الجنيه الإسترليني نحو 1% أثناء التعاملات اليوم متعافياً من هبوط الليلة الماضية نزل به إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ منتصف أبريل، بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السوق بلهجة متشددة الأسبوع الماضي.

وكان الإسترليني مرتفعاً 0.9 في المئة عند 1.3913 دولار بعد أن هبط إلى 1.3786 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 16 أبريل.

وأشار البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة وينهي برنامجه الطارئ لمشتريات السندات في موعد أقرب من المتوقع.

وقال محللون إن تقييماً اقتصادياً أكثر تفاؤلاً من بنك انجلترا المركزي، الذي يجتمع يوم الخميس المقبل، قد يدفع الإسترليني لتخطي حاجز 1.40 دولار.

وفي مقابل العملة الأوروبية، صعد الإسترليني 0.35 في المئة إلى 85.56 بنساً لليورو، بعد أن أنهى يوم الجمعة أسوأ أسبوع له مقابل العملة الموحدة منذ أبريل.

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