18.2 % نمو واردات الهند من النفط الخام في مايو

المصدر: نيودلهي- رويترز

أظهرت بيانات حكومية اليوم، أن واردات الهند من النفط الخام في مايو، ارتفعت 18.2 في المئة على أساس سنوي، إلى 17.26 مليون طن.

لكن على أساس شهري، تراجعت واردات ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم 5.5 في المئة من أبريل، حسبما أشارت بيانات على الموقع الإلكتروني لخلية التخطيط والتحليل البترولي.

وهبطت واردات الهند من المنتجات النفطية 26.2 في المئة على أساس سنوي في مايو، إلى 3.15 ملايين طن، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الصادرات التي بلغت 5.74 ملايين طن.

وقفزت صادرات الديزل في مايو 58 في المئة عن الشهر السابق، وارتفعت 5.7 في المئة على أساس سنوي.

وثالث أكبر اقتصاد في آسيا يستورد ويصدّر كميات من الوقود المكرر، إذ إن لديه طاقة تكريرية فائضة.

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