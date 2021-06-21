«جوفو» الصينية تستحوذ على 70 % من «ساف» السعودية

المصدر: الرياض- د ب أ

أعلنت شركة «تكوين المتطورة للصناعات» السعودية، صدور قرار عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، على إتمام عملية التركز الاقتصادي، باستحواذ شركة «جوفو الصينية»، على 70 % من إحدى شركاتها التابعة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه تم إنجاز 90 % من الاتفاقية، ومن المتوقع الانتهاء منها 30 يونيو الحالي، مُشيرة إلى أن الاتفاقية تخضع لعدد من الشروط والأحكام، منها الحصول على الموافقات النظامية من وزارة الاستثمار.

ووقعت شركة «تكوين»، اتفاقية في نهاية ديسمبر الماضي مع شركة «جوفو للأقمشة الصينية»، لبيع 26. 92 ألف حصة في إحدى الشركات التابعة لها، شركة مصنع الأنسجة المتطورة «ساف»، ما يمثل نسبة 70 % من رأسمال المصنع، بسعر يعتمد على القيمة الإجمالية لكامل حصص «ساف»، بمبلغ 90 مليون دولار (5. 337 مليون ريال)، خاضع لبعض التعديلات المبنية على صافي الدين ورأس المال العامل الفعلي عند إتمام الصفقة.

ويبلغ صافي المكاسب الرأسمالية الناتجة عن الصفقة، بعد شطب جزء من الديون المستحقة لشركة تكوين، حسب اتفاقية الشراء، حوالي 6. 57 مليون ريال (صافي النتيجة في قائمة الدخل)، وهذه القيمة قابلة للتغيير في تاريخ تنفيذ الصفقة.

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