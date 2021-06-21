4 % نمو إنتاج مصافي التكرير الأوروبية في مايو

المصدر: لندن- رويترز

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك، اليوم، أن مصافي التكرير الأوروبية، أنتجت 8.91 ملايين برميل يومياً من المنتجات النفطية في مايو/ أيار، بانخفاض 4.1 في المئة من أبريل، لكن بزيادة أكثر من 4 % على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن مصافي التكرير أنتجت حوالي مليوني برميل يومياً من البنزين، بانخفاض 5.7 % من أبريل، لكن بزيادة 20 % مقارنة مع مايو 2020.

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من النفط الخام، بلغ 8.527 ملايين برميل يومياً في مايو، منخفضاً 4.3 % من أبريل، لكنه مرتفع 4.2 % على أساس سنوي.

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