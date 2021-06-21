الذهب نحو وقف سلسلة الخسائر مع هبوط عائدات السندات الأمريكية

المصدر: لندن-رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعدما منيت بخسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1776.10 دولار للأوقية، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1775.5 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي إف.إكس إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي، مضيفة «يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية».

ونزل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير في وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت ذاته، استقر الدولار قرب ذروته في عدة أشهر التي بلغها الجلسة السابقة.

وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين في وقت سابق أقل مستوى منذ 11 يناير عند 1019 دولار للأوقية، وفي أحدث تعاملات، هبط 0.2 % إلى 1032.46 دولار.

وزاد البلاديوم 1.3 % إلى 1497.73 دولار للأوقية، في حين تقدمت الفضة 0.5 % إلى 25.92 دولار.

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