«المركزي» الأوروبي يدعم 39 بنكاً بـ 85 مليار دولار

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلن البنك المركزي الأوروبي اعتزامه دعم بنوك منطقة اليورو بنحو 70 مليار يورو (85 مليار دولار) من خلال تمديد إجراء مصمم لمساعدة البنوك في مواصلة تقديم القروض للاقتصادات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان إنه سيسمح للبنوك بمواصلة استبعاد الودائع التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي عند حساب ملاءتها المالية لمدة تسعة أشهر إضافية حتى نهاية مارس من العام المقبل. ويتيح هذا الإجراء للبنوك المستهدف زيادة معدل ملاءتها المالية بمقدار 0.7 نقطة مئوية في المتوسط. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن 39 بنكاً تستفيد من هذا الإجراء.

وكانت بلومبرج قد كشفت يوم الأربعاء الماضي عن اعتزام البنك المركزي الأوروبي تمديد هذه التسهيلات للبنوك في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر انتهاء العمل بهذه التسهيلات يوم 27 يونيو الحالي قبل قرار تمديدها 9 أشهر إضافية.

وأشارت بلومبرج للأنباء إلى أن قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم يتعارض مع قرارات البنوك المركزية المماثلة مثل البنك المركزي السويسري والأمريكي بإنهاء هذه الإجراءات في الموعد المقرر خلال العام الحالي. ويشير هذا الموقف إلى أن منطقة اليورو تعتمد بصورة أكبر على القروض المصرفية وليس على أسواق المال في تمويل أنشطتها الاقتصادية.

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