تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا

المصدر: لندن -د ب أ

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بشكل غير متوقع الشهر الماضي، في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة للمطاعم والحانات بإعادة فتح أبوابها، مما دفع المستهلكين إلى الحد من الإنفاق على المواد الغذائية في الأسواق التجارية.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للاحصاء في بريطانيا أن حجم السلع المباعة من خلال المتاجر ومواقع الانترنت تراجع بنسبة 1.4 % في أعقاب قفزة غير مسبوقة في أبريل، بلغت نسبتها 9.2 % عندما عادت متاجر السلع غير الأساسية فتح أبوابها أمام المستهلكين بعد أشهر من الإغلاق للسيطرة على جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب الوطني للإحصاء قوله: «في أعقاب الزيادة الحادة الشهر الماضي، بالتزامن مع إعادة فتح المتاجر، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة طفيفة في مايو»، غير أنه أضاف أن «المبيعات ظلت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وكذلك من مستويات مارس الماضي قبل إعادة فتح المتاجر».

وتراجعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة قياسية بلغت 5.7 % كما انخفضت مبيعات السلع المنزلية ومعدات العناية بالحدائق كذلك. وتراجعت المبيعات عبر الانترنت للشهر الثالث على التوالي، بالتزامن مع إعادة فتح المتاجر، ولكنها ظلت أعلى بنسبة 60 % من مستويات فبراير 2020 قبل حدوث الجائحة في بريطانيا.

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