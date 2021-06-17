الذهب يخسر 2% بفعل ميل الاحتياطي الأمريكي إلى «التشديد النقدي»

المصدر: لندن- رويترز

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 2%، خلال جلسة اليوم، وذلك بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعاً.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1782.86 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما لامس أدنى مستوياته، منذ الخامس من مايو عند 1775.40 دولاراً للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.9 في المئة إلى 1788.30 دولاراً.

أدى الإعلان إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في شهرين وقفزة في عوائد السندات، وهو ما زاد من الضغوط على الذهب. وترفع زيادة عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال دانييل غالي محلل شؤون السلع الأساسية في تي.دي سيكيوريتيز «مخطط الاحتياطي الاتحادي ينم عن تغير واضح في النبرة، مما يشير في نهاية المطاف إلى أنه على الرغم من استمرار الاحتياطي الاتحادي في التأكيد على أن التضخم مؤقت، فإن تقييمه الرسمي للمخاطر على الاقتصاد أكثر تشددا بشكل حاسم».

وأضاف غالي أن ضعف الطلب في السوق الحاضرة وتباطؤ نشاط المضاربة على الذهب، وهو ما بدأ قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قد تخلق أيضا مجالا لمزيد من التراجع للمعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.1 بالمئة إلى 26.12 دولار للأوقية، فيما هوى البلاديوم خمسة بالمئة إلى 2656.43 دولار، ونزل البلاتين 3.4 بالمئة إلى 1084.13 دولار.

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