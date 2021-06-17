التضخم في منطقة اليورو يتجاوز هدف «المركزي» لأول مرة منذ 2018

المصدر: بروكسل-د ب ا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي«يوروستات» امس تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو هدف البنك المركزي الأوروبي لأول مرة منذ أكثر من عامين خلال شهر مايو الماضي.

وارتفع معدل التضخم إلى 2.0 % خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 1.6% في أبريل.

ويشار إلى أن معدل التضخم يعد الأسرع منذ 2018. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي أن يكون معدل التضخم «أقل ولكن قريب من 2%».

ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 13.1%.

وارتفعت أسعار الأطعمة والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.5% وتكاليف الخدمات بنسبة 1.1%.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة والمشروبات الكحوليات والتبغ إلى 1.0% خلال الشهر الماضي، بعدما بلغ 0.7% في أبريل الماضي.

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