الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعلّقان الرسوم الجمركية العقابية بين ايرباص وبوينغ لـ 5 أعوام

المصدر: أ ف ب

يعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الثلاثاء عن تمديد تعليق الرسوم الجمركية المقررة في أوائل مارس لحل نزاع مستمر منذ 17 عاما بشأن الإعانات غير القانونية الممنوحة لمجموعتي إيرباص وبوينغ، وفق مصادر أوروبية.

وقال مصدر أوروبي، "لدينا اتفاق على التمهل للتوصل إلى حل طويل الأمد. وفي غضون ذلك، سيتم تعليق العقوبات".

وأوضح مصدر ثان مطلع على المناقشات الجارية في إطار القمة الأوروبية الأمريكية في بروكسل "أنه اتفاق جيد، هدنة طويلة" في هذا النزاع.



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