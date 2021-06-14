ارتفاع توقعات التضخم في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت نتائج المسح الذي أجراه بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك، ارتفاع توقعات المستهلكين لمعدل التضخم على المدى المتوسط خلال الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أعوام.

ويتوقع المستهلكون، بحسب المسح، وصول معدل التضخم خلال ثلاث سنوات، إلى 6. 3 %، مقابل 1. 3 % كان متوقعاً خلال أبريل الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن توقعات مايو الماضي، هي الأعلى منذ أغسطس 2013، في حين وصلت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى القصير، أي أكثر من عام إلى مستوى قياسي تماماً.

وأضافت بلومبرغ أن مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قد يناقشون هذه البيانات ودلالاتها، خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة، المعنية بإدارة السياسة النقدية في الولايات المتحدة، المقرر غداً، والذي يستمر يومين.

ويتابع مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي، توقعات المستهلكين لمعدل التضخم بدقة، باعتبارها مؤشراً مهماً لتحديد معدل التضخم الحقيقي في المستقبل.

كانت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الخميس الماضي، قد أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 6. 0 % في مايو، وهو أعلى مما كان متوقعاً.

وأعلنت وزارة العمل يوم الخميس، أن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6. 0 % في مايو، بعدما قفز بنسبة 8. 0 % في أبريل. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 4. 0 %.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفعت الأسعار الأساسية للمستهلكين بنسبة 7. 0 % في مايو، بعد ارتفاعها بنسبة 9. 0 % في أبريل. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 4. 0 %.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 5 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة أعلى ارتفاع منذ أغسطس من عام 2008.

كما تسارع المعدل السنوي لنمو الأسعار الأساسية للمستهلكين إلى 8. 3 % في مايو، وهو ما يمثل أكبر قفزة منذ يونيو 1992.

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