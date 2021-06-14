برنت يسجل أعلى مستوى منذ عامين

المصدر: طوكيو - رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم مواصلة المكاسب التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع بفضل تحسن توقعات الطلب على الوقود وساهمت تطعيمات (كوفيد19) في رفع قيود السفر فضلاً عن شح في الإمدادات.

وارتفع مزيج برنت 51 سنتاً ما يوازي 0.7 بالمئة إلى 73.20 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 47 سنتاً ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 71.38 دولاراً وهو الأعلى منذ أكتوبر 2018.

وعادت حركة السيارات لمستويات ما قبل الجائحة في أمريكا الشمالية ودول كثيرة في أوروبا وزادت رحلات الطيران مع تخفيف القيود لمكافحة فيروس كورونا، ما أدى لارتفاع الخامين على مدى ثلاثة أسابيع.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إنه ينبغي على منظمة أوبك وحلفائها في مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج للوفاء بالطلب المتعافي. وتقيد أوبك+ الإنتاج لتدعم الأسعار بعدما قلصت جائحة (كوفيد19) الطلب في 2020 وأكدت على التزام قوي بالإنتاج المستهدف المتفق عليه في مايو.

وقالت الوكالة «أوبك+ تحتاج إلى رفع الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية».

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لـ (كوفيد19) الأنشطة الاقتصادية حول العالم.

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