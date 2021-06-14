الدولار يرتفع وسط ترقب تغيرات مستقبلية في السياسة النقدية الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

حافظ الدولار على مكاسبه اليوم بعدما سجل أكبر مكسب أسبوعي في ستة أسابيع مع خفض المتعاملين المراهنات على هبوط العملة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المرتقب الذي قد يشير إلى تغيرات مستقبلية في السياسة النقدية الأمريكية.

يبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماع لجنة سياسات يستمر يومين غداً الثلاثاء. وأثارت بيانات حديثة تشير لتصاعد التضخم قلقاً من أن ضغوط الأسعار عقب استئناف النشاط الاقتصادي بعد الجائحة قد تضطر صناع السياسات لتقليص خطط التحفيز مبكراً.

ومقابل سلة من العملات، استقرت العملة الأمريكية عند 90.5 في التعاملات المبكرة بلندن بعدما ارتفعت بما يصل إلى 0.4 بالمئة في الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل مايو.

وكان الاسترليني أكبر خاسر بين عملات الدول المتقدمة وسط أنباء بأن بريطانيا سترجئ إنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي، فيما تحاول الحكومة إبطاء الزيادة السريعة لإصابات (كوفيد19).

ومقابل الدولار، نزل اليورو والاسترليني بما يصل إلى 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وبالنسبة للعملات المشفرة، جرى تداول بتكوين فوق مستوى 39 ألف دولار بعد زيادتها بنحو عشرة بالمئة أمس الأحد، عندما قال الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك على تويتر، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية ستستأنف السماح بمعاملات بتكوين عندما يزيد اعتماد القائمين على عمليات استخراجها على الطاقة المتجددة.

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